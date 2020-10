Calabria, gestaccio dopo Inter-Milan: la decisione del Giudice Sportivo

Condividi questo articolo

Calabria al termine di Inter-Milan ha rivolto un gestaccio ai pochi tifosi nerazzurri presenti sugli spalti, ponendo il dubbio sul rischio squalifica (vedi articolo). Il Giudice Sportivo ha preso la sua decisione

DECISIONE – Davide Calabria al termine di Inter-Milan, derby vinto dai rossoneri grazie alla doppietta di Zlatan Ibrahimovic, ha rivolto un gestaccio al popolo nerazzurro che non è passato inosservato sui social. L’esultanza scomposta non è stata però notata dall’arbitro e dai suoi assistenti e dunque non è stata nemmeno messa a referto. Proprio per questo il Giudice Sportivo non ha squalificato l’esterno rossonero, che dunque alla prossima giornata di campionato sarà regolarmente a disposizione di Stefano Pioli.