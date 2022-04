Calabria: «Bologna-Inter? Ovviamente la guarderemo! Il Milan dia tutto»

Calabria ha vinto 1-2 nel recupero in Lazio-Milan (vedi articolo). Intervistato da Sunday Night Square per DAZN il terzino rossonero si è espresso anche su Bologna-Inter.

PARTITA IN MENO – Davide Calabria, dopo Lazio-Milan, parla della corsa per il titolo: «Milan sottovalutato? Ci interessa relativamente, dobbiamo crederci noi e ci credono i nostri tifosi. Quello che pensano le altre persone ci deve relativamente interessare, dobbiamo essere concentrati fino alla fine per quello che dobbiamo fare sul campo. È fondamentale, ci dà tanta fiducia questa vittoria. Una partita molto difficile, la Lazio ha grande talento e davanti sono molto forti. Una partita strappata così ci dà comunque tanta soddisfazione per lavorare al meglio per le ultime quattro partite. Nelle ultime due abbiamo preso gol nei primi minuti: errori magari di gioventù, devi stare attento dal primo secondo. Abbiamo fiducia, siamo convinti dei nostri mezzi e davvero contenti del nostro lavoro. Bologna-Inter? Ovviamente guarderemo il risultato, sarà importante. Credo che prima dell’Inter dovremo dare quello che abbiamo in queste quattro partite. Se le vinceremo dovremo essere soddisfatti del nostro lavoro, poi però serve che l’Inter ne sbagli una anche se sono molto forti».