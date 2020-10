Calabria a rischio squalifica dopo il gestaccio in...

Calabria a rischio squalifica dopo il gestaccio in Inter-Milan? La situazione

Inter-Milan

Calabria – difensore del Milan – non si è di certo risparmiato nei festeggiamenti per la vittoria nel derby. Come riportato dal portale “Sport Mediaset, nel mirino del rossonero anche i tifosi dell’Inter. E ora può costargli una squalifica

GESTACCIO EVITABILE – Il dito medio rivolto da Davide Calabria, probabilmente ai pochi tifosi nerazzurri sugli spalti di San Siro, potrebbe costare una squalifica al terzino destro rossonero. Il gestaccio di Calabria, immortalato dai fotografi e successivamente diffuso sul web, non è passato inosservato. Nel post-partita, però. Se lo avesse notato anche l’arbitro, dai suoi assistenti o dagli ispettori della Procura Federale, a tal punto da averlo messo a referto, potrebbe scattare la squalifica per una giornata di campionato. Condizionale d’obbligo vista la situazione piuttosto lontana dai riflettori. Nelle prossime ore verrà ufficializzata la decisione su questa “moviola” extra-partita di Inter-Milan. Anche se appare assai improbabile ipotizzare la giornata di stop per il difensore del Milan.