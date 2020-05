Cairo: “Serie A, sembra ci sia data ma un rischio. Play-off, che senso ha?”

Cairo, presidente del Torino, ha parlato durante “Un giorno da pecora” su “Rai Radio 1”, anche per la ripresa della Serie A. Ci sono due date, stando a quello che ha saputo, per riprendere il campionato, ma ancora con incertezza sul futuro.

LA RIPRESA – Anche Urbano Cairo si è convinto col far ripartire la Serie A: «Adesso sembra di sì, che la data ci sia. O il 13 o il 20 giugno, sembra ci sia anche il protocollo. Il tema vero è che adesso per i calciatori, che sono stati fermi due mesi e mezzo, riprendere è molto faticoso. Sono molto a rischio di infortuni, adesso vanno piano perché hanno paura di farsi male. È una cosa abbastanza complicata, anche perché il calcio è uno sport di contatto: pensate a un calcio d’angolo o a un calcio di punizione. Io diciamo che ho votato come gli altri per la ripresa della Serie A, qualche dubbio ce l’ho però sono uno che si uniforma alla maggioranza. Se si dovrà giocare si giocherà e ci adegueremo».

I DUBBI – Cairo prosegue con le perplessità: «Se si va avanti sino a fine agosto dedicheremo tutto il tempo a questo campionato. Come fai a finire il 20 agosto e riiniziare il 12 settembre? Mi sembra tutto molto complicato. Diciamo che ai giocatori non vuoi dare due o tre settimane di vacanza? Ora non erano in vacanza, almeno due o tre settimane devono averle e poi un mese per prepararsi. Iniziare il campionato al 20 ottobre, avendo gli Europei l’anno prossimo, mi sembra difficile. Play-off in Serie A? Se il campionato non può ripartire non ha senso fare i play-off e i play-out. Se riparte e si ferma è perché, evidentemente, non si può proseguire: se puoi farlo giochi tutte le partite, altrimenti niente neanche per i play-off e i play-out. Sarebbe cambiare le regole in corsa, che espone a mille ricorsi».