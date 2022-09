Cairo: «Inter-Torino vinca il migliore? Speriamo di no… Inizio buono»

Il Torino giocherà sabato alle 18 in casa dell’Inter un punto sopra in classifica, dopo l’1-0 di ieri sera al Lecce (vedi articolo). Il presidente Cairo, intervenuto a Supertele su DAZN, parla anche della partita del Meazza.

SOPRA IN CLASSIFICA – Urbano Cairo prova a non farsi trasportare dal Torino davanti all’Inter: «Adesso direi “stiamo coi piedi per terra”. Io sono contento perché l’inizio è molto buono, credo che sia un qualcosa di molto positivo e meritato. Stiamo facendo un buonissimo lavoro, credo che il mister col suo staff stia facendo un lavoro spettacolare ormai da un anno. Si vede il lavoro fatto ormai da un anno, oggi la squadra sta rispondendo bene e i nuovi che entrano lo fanno bene. Sono anche fisicamente ben allenati, la squadra è messa bene in campo per novanta minuti. Il campionato è lungo, ma la partenza così fa piacere. Contro l’Inter che vinca il migliore? Come diceva Nereo Rocco speriamo di no (ride, ndr)».