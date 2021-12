Cairo: «Inter più riposata? Stesse opportunità a tutte! Bremer? Vediamo»

L’Inter affronterà il Torino il 22 dicembre e avrà due giorni di riposo in più rispetto ai granata. Il presidente Cairo, ai microfoni di TMW, analizza la questione e parla di Bremer, obiettivo di mercato dei nerazzurri.

CALENDARIO – Urbano Cairo parla della prossima sfida tra il Torino e l’Inter e non si sbilancia su Gleison Bremer, difensore granata su cui i nerazzurri hanno messo gli occhi da tempo (vedi articolo): «Abbiamo ancora davanti a noi tre partite importanti, concentriamoci molto su queste, non parliamo di mercato. I nerazzurri avranno quarantotto ore in più di riposo rispetto al Torino? Bisogna stare attenti, dando le stesse opportunità a tutte le squadre. Adesso pensiamo giovedì alla Sampdoria, poi c’è il Verona, dopodiché avremo l’Inter. Bremer può lasciare il Torino a gennaio? Non lo so, vediamo. Del mercato ne parliamo al momento giusto».