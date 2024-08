Cairo sull’ex Inter Gosens: «Mi piace, ma lui non è così deciso!»

Cairo apprezza Gosens, tanto da volerlo portare al Torino. Il presidente torinista si esprime così sull’ex esterno dell’Inter.

EX NERAZZURRO – Urbano Cairo, presidente del Torino, ha parlato durante il Memorial dedicato ai propri genitori, esprimendosi sull’ex Inter: «Gosens a me piace, è evidente. Si sta parlando con lui da tre mesi, è una cosa che è partita perché l’agente ci ha parlato di lui e noi eravamo felicissimi, abbiamo detto ‘che bello prendiamo Gosens’. Con lui ci sono state delle interlocuzioni, abbiamo parlato con il suo agente. Quello che risulta ora è che lui è lusingato ma non è così deciso. Fra poco finisce il mercato e inizia il campionato e noi non è che possiamo aspettare… Non è un problema di ingaggio ma di convinzione. Se non c’è la convinzione non è da fare».