Caio: “Questo fu il motivo per cui lasciai l’Inter. Chiesi loro di…”

Intervistato ai microfoni del canale YouTube Que Jogada!, Caio ha spiegato il motivo del suo addio all’Inter per poi approdare al Napoli

ADDIO – Queste le parole di Caio sul motivo della rottura con l’Inter. «Feci la pre-olimpica (delle Olimpiadi di Atlanta 1996, ndr), battemmo l’Argentina in Argentina. L’Inter però non mi ha consentito di andare ai Giochi. Questo fu il motivo per cui lasciai i nerazzurri. Lo dissi già in televisione. Chiesi di giocare nelle amichevoli precedenti alle Olimpiadi, ma si impuntarono e allora chiesi di essere ceduto, poi andai al Napoli».