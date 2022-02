Caicedo non ancora pronto, ma l’Inter ha bisogno anche dei suoi gol – CdS

Caicedo è stato acquistato a gennaio per provare a rinforzare un attacco che ha iniziato nel migliore dei modi la stagione. Dopo il suo arrivo, paradossalmente, l’Inter ha fatto più fatica a trovare la via del gol (vedi articolo) e come se non bastasse lui non ha giocato neanche un minuto.

A SECCO – L’Inter ha un problema in attacco e non lo ha certo risolto con l’acquisto di Felipe Caicedo. Dopo il suo arrivo, l’attaccante non è riuscito ancora a dare i suo contributo. Voluto fortemente da Simone Inzaghi perché lo aveva già allenato alla Lazio, ad oggi ha raccolto zero presenze con la maglia dell’Inter. Evidentemente – sottolinea il Corriere dello Sport -, non è ancora in grado di giocare neppure gli ultimi spiccioli di partita, quello che, peraltro, dovrebbero essere il suo territorio di caccia preferito.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno