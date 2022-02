Caicedo, debutto amaro con l’Inter: ancora in ritardo di condizione – TS

Felipe Caicedo ha fatto il suo debutto in maglia nerazzurra proprio contro il Genoa. Secondo TuttoSport, però, la sua condizione non è apparsa ancora delle migliori.

RIMPIANTO – Felipe Caicedo contro il Genoa ha fatto il suo debutto assoluto con la maglia dell’Inter, ma è apparso ancora lontano dal giocatore che Simone Inzaghi custodiva in panchina come jolly a partita in corso. Al tecnico piacentino, oggi, manca un vero e proprio piano B in attacco. Una soluzione (tattica e non), a partita in corso, capace di svoltare l’attacco. Secondo il quotidiano di Torino, difatti, forse sarebbe stato meglio puntare sull’entusiasmo di Martin Satriano (vedi articolo).

Fonte: TuttoSport – S.P.