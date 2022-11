Cagni sulla lotta Scudetto: «Napoli e Milan favorite, l’Inter deve cambiare»

Gigi Cagni, intervistato a Radio Sportiva, parla della lotta Scudetto. Cagni considera Napoli e Milan le squadre più attrezzate, mentre l’Inter deve cambiare qualcosa

INTER, COSI NO – Gigi Cagni commenta la lotta per lo Scudetto e vede Napoli e Milan come le candidate principali per la vittoria finale. L’Inter, invece, deve cambiare qualcosa per tornare a essere una squadra forte: «Il Napoli è la favorita numero uno per lo Scudetto. Il Milan lo insegue, l’altro giorno l’ho visto non tanto organizzato a livello di gioco ma rimane una squadra forte. L’Inter invece è una squadra che deve capire cosa serve. Se Inzaghi non capisce cosa serve non se ne esce più. Non può permettersi di giocare a ritmi così bassi. Se riuscirà ad alzare il ritmo diventa una squadra molto molto forte».

Per il resto, situa delicata per tutti. Atalanta e Lazio mi piacciono come giocano, per il resto non c’è altro.