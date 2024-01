Cagni sicuro: «Inter, Juventus creerà problemi! Inzaghi e un altro i migliori»

Inter e Juventus si stanno contendendo lo scudetto con i nerazzurri in vetta a +2 sui bianconeri. Gigi Cagni dice la sua su Allegri e Inzaghi, ma anche sul fattore Coppe che potrebbe rivelarsi determinante: di seguito il suo intervento a Radio Sportiva

MIGLIORI – Inter e Juventus sono rispettivamente prima e seconda in campionato e nel weekend riprenderanno la marcia scudetto contro Verona e Salernitana. Secondo Gigi Cagni, Simone Inzaghi e Massimiliano Allegri sono i migliori in Serie A: «Allegri è sempre motivo di discussione, specialmente in Italia figuriamoci. Oggi ho letto un’intervista di Allegri in cui dice che sul mercato va bene così, ma non è tanto questo quanto quello che ha trasmesso alla sua squadra. Daranno il 120% adesso questi, non avendo coppe creeranno problemi. Lui è uno dei più bravi a leggere le partite, fattore per me fondamentale per un allenatore. Secondo me Allegri e Inzaghi sono il meglio che offre il nostro campionato».