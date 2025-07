Cagni sicuro: «Conte ha vinto scudetto con la rosa più scarsa!»

Gigi Cagni, ex allenatore, ha spiegato cosa non va nel calcio italiano negli ultimi anni e ha detto la sua sull’ultimo scudetto vinto dal Napoli ai danni dell’Inter.

SCONFITTA – Per l’Inter è stata una sconfitta dura da digerire. Gigi Cagni, parlando del contesto italiano, è tornato sullo scudetto del Napoli: «Il nostro calcio non sta andando bene. Purtroppo rischiamo di non andare ancora al Mondiale. Ci sarà qualcosa che non va no? Tutte le big hanno preso allenatori esperti. Spero che arrivi qualcuno che spazzi via tutto e si ricominci da capo. E’ l’unica cosa che si può fare, perché questa non ha funzionato. ‘Arrangiati’ mi diceva mia madre da piccolo, ma questa è una parola che dovrebbero mettere nelle camere di tutti i bambini. Sono i settori giovanili i problemi, come cresciamo i giocatori. Prima devi crescere l’uomo, poi il calciatore. Di talenti ne nascono anche oggi, ma se li reprimi…Ho visto una volta un torneo di ragazzini di 6-7 anni e l’allenatore che dice ‘Possesso palla da dietro’. Io sono venuto via, perché non è possibile questo. Non abbiamo più centravanti, ali, gente che ragiona. Sono tutti automi e l’allenatore è il leader della squadra, che deve guidare tutti. E lo stiamo vedendo. Con una rosa più scarsa delle altre, Conte ha vinto lo Scudetto»