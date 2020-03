Cagni: “Scudetto? Juventus o Lazio. Escludo l’Inter: ecco il motivo”

Cagni ha parlato della corsa Scudetto e delle ambizioni dell’Inter, in caso di ripresa delle competizioni. L’allenatore vota per Juventus e Lazio per il titolo: di seguito le dichiarazioni dell’allenatore a “TMW Radio”



CAGNI E LA CORSA SCUDETTO – «Eventuale ripresa dopo il Coronavirus? I giocatori non sono stati completamente fermi, non arriverebbero proprio impreparati. Basterebbero 15 giorni per ritrovare la potenza muscolare. Mancherebbe il ritmo gara. I problemi li avrà chi presenta organici ridotti – dice Cagni -. Chi ha tante partite ravvicinate e ha poche scelte sarebbe molto difficile. A giugno chi potrebbe essere favorito per la ripartenza? La Juventus perché ha la rosa più importante. La Lazio se la giocherà al meglio, ha le possibilità tecniche per giocarsela. Saranno loro due a contendersi il campionato. Escludo l’Inter, perché secondo me il pensiero ora è la coppa».