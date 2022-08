Cagni netto: «Ora Inzaghi deve vincere! All’Inter non può più sbagliare»

Inzaghi si appresta a disputare la sua seconda stagione da allenatore dell’Inter. Al primo anno, vittoria in Coppa Italia e Supercoppa Italiana. Cagni chiama all’ultimo step: il titolo

CONSACRAZIONE − Gigi Cagni a Tmw radio mette con le spalle al muro il tecnico dell’Inter: «Simone Inzaghi deve dimostrare quello che tutti pensiamo, che possa diventare un grande allenatore. Deve vincere quest’anno, non può sbagliare. Se vai all’Inter e non vinci al primo anno, lo devi fare al secondo. Poi ovviamente devi avere anche una squadra per poter vincere. Tipo lo scorso anno Massimiliano Allegri non aveva la squadra per vincere lo Scudetto».