Cagni: “Napoli-Inter partita difficile. Conte carico! Favoriti i nerazzurri”

Napoli-Inter, sfida in programma lunedì alle ore 20:45, dirà molto sul prosieguo del campionato delle due compagini. I nerazzurri, guidati da Antonio Conte, devono continuare la rincorsa scudetto. Il Napoli di Gattuso cerca riscatto. A proposito della sfida di campionato, sulle frequenze di “TMW Radio”, si è espresso il tecnico Gigi Cagni.

PARTITA DIFFICILE – Napoli-Inter sarà una sfida combattuta, ma Gigi Cagni vede la squadra di Conte favorita: «Napoli-Inter? La squadra di Gattuso non deve perdere, ci sono distanze enormi tra le due formazioni. Anche fra i due allenatori. Gattuso è in una situazione non facile da gestire, spero ci riesca. Conte arriva con tutta la carica che ha addosso e tutta l’esperienza che ha maturato, Sarà una partita non facile per l’Inter ma molto difficile per gli azzurri. Scommetterei sulla squadra di Conte. Sono curioso, le partite dopo la sosta sono da interpretare».