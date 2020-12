Cagni: “Lukaku addirittura meglio di Haaland. Eriksen? Ormai colpa sua”

Condividi questo articolo

Cagni

Gigi Cagni ha parlato di due giocatori dell’Inter che stanno vivendo momenti molto diversi: Romelu Lukaku e Christian Eriksen

ERIKSEN – Queste le parole ai microfoni di “TMW Radio” da parte di Gigi Cagni sul centrocampista dell’Inter, Christian Eriksen. «Ormai è colpa sua, ha giocato spezzoni, ma poi è lui che doveva far vedere qualcosa».

LUKAKU – Cagni sull’attaccante nerazzurro Romelu Lukaku. «Sarebbe il mio centravanti ideale. E’ il migliore del suo tipo, è quello che sa far salire la squadra, fa sponda per gli esterni e poi riprende palla in area. Haaland è addirittura secondo dietro al belga in questo momento».