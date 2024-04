Cagni lo premia: «Inzaghi tra i migliori allenatori d’Europa!»

Gigi Cagni, ex allenatore anche di Simone Inzaghi e del fratello Filippo, elogia il tecnico dell’Inter e lo premia in collegamento su Radio Sportiva.

VITTORIE – Gigi Cagni premia in maniera importante Simone Inzaghi: «Una soddisfazione grande, perché il rapporto che mi lega con lui e il fratello è particolare. Sono stato loro allenatore quando erano piccoli. Se vinceva lo Scudetto sarebbe entrato tra i top allenatori, altrimenti qualcosa gli sarebbe mancato. Invece è stata un’annata in cui ha raccolto quanto ha seminato nelle stagioni precedenti. Inzaghi ha avuto una crescita dovuta alla sua bravura, ma anche alle situazioni veramente favorevoli. Il suo esordio a Torino con la Juventus da allenatore della Lazio è stato unico. Lui doveva aspettare Bielsa e mi ha impressionato positivamente. La Lazio era il suo ambiente, era lì da 12-13 anni. Quello è stato un grande vantaggio e gli ha permesso di esprimere le sue qualità. Inzaghi è uno dei pochi allenatori che sa leggere le partite, è capace di cambiarla. Adesso vince lo scudetto, poi l’anno prossimo non gli basta più. Avere Marotta come direttore non è una cosa da poco poi. Direttori di vecchio stampo come al Bologna o all’Atalanta. La richiesta di Simone è quella di avere doppi per ogni ruolo. Sarà così, l’Inter vincerà ancora per qualche tempo. Adesso è tra gli allenatori più forti in Europa»