Cagni: «Lautaro Martinez arrabbiato per non essere stato servito»

Gigi Cagni non ha apprezzato la partita tra Juventus e Inter, sottolineando l’atteggiamento di Lautaro Martinez in collegamento con TMW Radio.

MALE – Gigi Cagni non ha apprezzato le prestazioni di Juventus e Inter: «Leggo che l’Inter ha giocato meglio della Juventus, non capisco. La partita è stata noiosa, i tiri in porta sono stati pochi così come i cross che sono sintomi per me di bel gioco. Ieri solo possesso orizzontale da una parte all’altra e passaggi verso la difesa. Gli attaccanti facevano movimento per niente e si rompono, come Lautaro Martinez che si era mosso non ricevendo la palla e arrabbiandosi. Lui camminava tornando indietro, si era rotto le scatole».