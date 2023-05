Cagni: «Inzaghi salvato dai trofei ma quest’Inter è da scudetto!»

Cagni valuta l’operato di Inzaghi sulla panchina dell’Inter. Per l’ex calciatore e allenatore, intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, il percorso in campionato è al di sotto delle potenzialità della rosa.

NASCOSTO – Luigi Cagni dice la sua sulla stagione di Simone Inzaghi all’Inter: «Inzaghi adesso sta raccogliendo tutto. Però, con la squadra che ha, l’anno prossimo deve raccogliere qualcosa di diverso. Deve vincere lo scudetto. Quest’anno è tutto nascosto da quello che sta accadendo adesso. Ma con 25 giocatori così non puoi arrivare quarto o quinto in campionato. Pensa se la Juventus non avesse avuto la penalizzazione. Poi salvi tutto perché vinci la Coppa Italia, la Supercoppa Italiana e adesso ti giochi la finale di Champions League. Secondo me l’Inter ha le caratteristiche per poter fare qualcosa contro una squadra che gioca come il Manchester City. Quest’ultima è superiore secondo me, però con il gioco e le qualità, tecniche e singole, l’Inter ha la possibilità di far del male».