Cagni: «Inzaghi, Inter-Roma più pesante per lui! Preoccupa un fattore»

Gigi Cagni, in diretta su Radio Sportiva, analizza Inter-Roma, prossima gara di campionato. L’ex allenatore del Brescia (tra le altre) afferma che questa partita sia più pesante per Inzaghi che per Mourinho. Poi dichiara che i veri problemi della rosa nerazzurra sono di natura fisica.

NON FALLIRE – Questo dichiara Gigi Cagni, ex allenatore del Brescia, in onda a Radio Sportiva. Si parla di Inter-Roma, e Cagni afferma che si tratti di una partita più pesante per Simone Inzaghi (che venerdì parlerà in conferenza stampa) che per José Mourinho. L’imperativo per il tecnico nerazzurro è quello di non fallire, dato l’avvio di campionato difficile: «La partita più pesante per Inzaghi. Mourinho ha le qualità per gestire queste situazioni difficili, essendo un gran comunicatore. L’anno scorso l’Inter ha vinto la Coppa Italia, ma non si può parlare di questo come di un risultato importante. Questo lo sa la dirigenza inter e anche Inzaghi. È giusto difendere l’allenatore, ma l’anno scorso ha perso lo scudetto e quest’anno non può fallire».

FORMA FISICA PREOCCUPANTE – Cagni affronta poi quello che secondo lui è il problema principale della squadra nerazzurra, ovvero la forma fisica: «La situazione è delicata, ma l’aspetto più preoccupante non è di natura tecnico-tattica, ma è quello della forma fisica. La squadra di Inzaghi non riesce a fare 45′ ad alta intensità elevata. Nemmeno con il Lecce nella prima giornata, nonostante la vittoria, arrivata all’ultimo minuto. Il calcio si sta evolvendo: il tempo del tiki taka sta finendo, in favore di un gioco improntato sulle verticalizzazioni e sull’intensità. In Europa, se non giochi con intensità, sei morto». Conclude così il suo intervento sull’Inter Gigi Cagni.