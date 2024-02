Cagni: «Inter avrebbe dovuto vincere 3-0 con l’Atletico Madrid»

Gigi Cagni, ex allenatore di Serie A, è tornato sul match tra Inter e Atletico Madrid dicendo questo su TMW Radio. Focus su Simone Inzaghi.

LIVELLO – Gigi Cagni elogia: «Nella squadra nerazzurra mi ha colpito la personalità e la sicurezza. Sa cosa fa con chiunque, ha un gioco consolidato, una rosa di qualità, basta vedere anche i cambi. Questa è la sua grande forza. Da inizio anno dico che è l’anno di conferma di Inzaghi. Se vince lo Scudetto è tra i top in Europa e se lo merita questo premio. Per vincere devi avere anche dei centrocampisti che si sacrificano dietro. È il segreto delle grandi squadre. L’Atletico Madrid nel momento in cui è riuscito a fare pressing, anche se poco, ha messo in difficoltà l’Inter. Ed è l’unico modo per metterli in difficoltà. Secondo me, l’Inter è più forte dell’Atletico, che ha qualità tecniche importanti, ma ho visto una squadra spagnola in difficoltà dietro. Poteva finire 3-0 e nessuno avrebbe detto nulla. Se concedi, vuol dire che le tue caratteristiche sono quelle. Al ritorno sarà un’altra partita ma deve stare attento anche l’Atletico all’Inter»