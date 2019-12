Cagni: “Inter a questo livello solo con Conte! Con il Genoa difficile”

Gigi Cagni è intervenuto a “TMW Radio” alla trasmissione “Maracanà” e ha parlato della stagione dell’Inter: sotto i riflettori l’ottimo lavoro di Antonio Conte e la partita di domani contro il Genoa

CONDIZIONE FISICA – Gigi Cagni ha parlato del momento in stagione dell’Inter, colpita dall’emergenza infortuni e con una partita da vincere per restare in testa alla classifica: «Il problema dei nerazzurri è stata la condizione fisica per i pochi cambi. Ma se sei secondo, vuol dire che qualcosa di buono l’hai fatto. Ma per il futuro questa cosa sarà un grande svabtaggio. L’Inter sta facendo grandi cose ma è agli sgoccioli, si fa poca strada senza condizione fisica. I nerazzurri stanno facendo il massimo».

GENOA E CONTE – Cagni ha parlato della sfida di domani e del lavoro di Antonio Conte: «L’Inter deve vincere con il Genoa. Dietro Lautaro davanti però non c’è nulla. Mi dispiace per Politano, puntavo su di lui e non so cosa gli stia accadendo. Quella di domani sarà una partita difficile, anche se il Genoa non ha attaccanti ed è in grossa difficoltà. Conte non sarà simpatico, ma è l’allenatore più forte che abbiamo in Italia. Solo lui poteva portare l’Inter in questa situazione in soli sei mesi».

Fonte: TMW Radio.