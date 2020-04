Cagni: “Il calcio deve ripartire. Lukaku? Spesso i calciatori non sanno”

Gigi Cagni, allenatore, intervenuto sulle frequenze di “TMW Radio” ha parlato della possibile ripresa della Serie A, ferma a causa dell’emergenza coronavirus. Un commento, infine, sulle parole di Romelu Lukaku

RIPRESA – Gigi Cagni parla a proposito della possibile ripresa della Serie A. Un commento, infine, sulle parole di Romelu Lukaku (QUI le dichiarazioni del belga): «Il calcio lo vedo come un’azienda. Riaprono le aziende, anche il calcio deve farlo. È chiaro che un minimo di rischio lo devi avere. Se ci si aspetta che tutto funzioni senza rischio non riapri il calcio e non riapri le aziende. Parole di Lukaku? Spesso i giocatori non sanno bene. Io li conosco bene, difficilmente trovi un giocatore che si informa e che ha le idee chiare. Non era facile probabilmente capire per i medici se fosse Covid-19».