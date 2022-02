Cagni: «Handanovic, errore gravissimo sul primo gol. Inter la più forte»

Luigi Cagni ha parlato ai microfoni di TMW Radio della situazione attuale in casa Inter, analizzando anche le colpe di Samir Handanovic nella prima rete subita dai nerazzurri contro il Liverpool.

ERRORE GRAVE – Questa l’analisi di Luigi Cagni sul primo gol preso da Handanovic contro il Liverpool: «Ieri sera nell’Inter ho visto la squadra più forte del nostro campionato per rosa, gioco e mentalità. A Conte chiesi di Lautaro Martinez perché a me non piace ancora pienamente, gli manca qualcosa. I nerazzurri ieri hanno perso per un errore di Handanovic sul primo gol, gravissimo per un portiere della sua esperienza. Non può prendere gol sul secondo palo in quel modo».