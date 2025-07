Cagni convinto: «Napoli ha vinto nonostante fosse inferiore all’Inter!»

Gigi Cagni, allenatore di calcio italiano, ha espresso il suo punto di vista in merito alla conquista dello scudetto da parte del Napoli: dal suo punto di vista, i partenopei erano inferiori all’Inter sul piano tecnico.

IL RAGIONAMENTO – Gigi Cagni è intervenuto a Radio Marte a proposito del successo del Napoli – giunto al primo posto con 1 punto di vantaggio sull’Inter – nell’ultima stagione di Serie A. Secondo l’allenatore italiano, i partenopei sono arrivati alla conquista dello scudetto nonostante una rosa inferiore rispetto a quella dei nerazzurri. Di seguito le sue parole: «Non c’era paragone con Inter e Milan a livello di rosa, ma il Napoli ha vinto comunque lo scudetto. Adesso la società è impegnata nella costruzione di una rosa ancora più forte. McTominay-Lobotka-De Bruyne? Secondo me sarà garantito l’equilibrio, dato che i centrocampisti si alterneranno nella copertura. Come nelle altre squadre di Conte, gli equilibri difensivi non vengono mai meno».