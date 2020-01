Cagni: “Conte-Capello? Vecchie ruggini, lui vuole vincere. Lukaku…”

Condividi questo articolo

L’Inter ha vinto, con merito, la sfida di lunedì contro il Napoli. A fine partita, però, a margine delle interviste post-partita, Antonio Conte e Fabio Capello hanno avuto un acceso dialogo in diretta tv. Gigi Cagni, allenatore, sulle frequenze di “TMW Radio” torna sulla diatriba tra i due tecnici, analizzando il gioco dell’Inter. Una battuta anche su Romelu Lukaku.

VINCERE – Gigi Cagni minimizza sulla lite tra Conte e Capello, sottolineando la voglia di vincere del tecnico dell’Inter. Una battuta, infine, su Romelu Lukaku: «La diatriba tra Conte e Capello? Probabilmente una cosa vecchia. Non credo gli interessi molto come giocare. A Conte interessa vincere. Non è una bestemmia giocare in contropiede, se poi vinci. L’Inter fa possesso palla lo fa, non tantissimo, ma poi cerca di andare vicino alla porta verticalizzando. Lukaku? È un punto di riferimento lì davanti. Butti la palla in profondità e lui la tiene. Ci sono schemi precisi, la palla va avanti e gli attaccanti vanno in profondità».