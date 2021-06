Cagni: «Conte, appoggio la scelta di lasciare l’Inter. Ci metteva la faccia»

Luigi ‘ Gigi’ Cagni, allenatore con un passato in Serie A, ha parlato ai microfoni di TMW Radio della scelta di Antonio Conte di lasciare l’Inter.

SCELTA GIUSTA – Luigi Cagni sta dalla parte di Antonio Conte. Parlando della sua decisione di andare via dall’Inter per accasarsi – con ogni probabilità – al Tottenham (vedi articolo), Cagni ha spiegato i motivi per i quali sia concorde con la scelta: «Appoggio la scelta di Conte di andare via dall’Inter. Lui ci metteva sempre la faccia ed è giusto che uno come lui scelga il posto migliore per poter rendere al meglio».

Fonte – TMW Radio