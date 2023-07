Cagliari, vittoria in amichevole! Luvumbo decisivo, brilla Oristanio

Secondo test in Valle d’Aosta per il Cagliari di Claudio Ranieri contro la Juventus Next Gen. Tre a zero il risultato finale, protagonista Zito Luvumbo con una tripletta nella ripresa. Ottima anche la prestazione del giovane centrocampista dell’Inter, Gaetano Oristanio, passato in prestito ai rossoblù.

VITTORIA IN AMICHEVOLE – La vittoria del Cagliari contro la Juventus Next Gen porta il nome di Luvumbo, decisivo con una tripletta: Al 26’ è Luvumbo a portare in vantaggio il Cagliari: angolo da sinistra di Viola, raccoglie Luvumbo in area, stop di destro, dribbling secco e conclusione di sinistro sul primo palo. Entrano anche Arresti e Capradossi al posto di Radunovic e Obert. Al 31’ rossoblù vicino al raddoppio, Viola sfrutta una distrazione difensiva dei bianconeri, la sua conclusione ravvicinata viene respinta dal portiere, la palla arriva ancora a Luvumbo che sfiora il palo. Il raddoppio dell’angolano arriva però al 37’: lancio di Viola, Gori perde il tempo, brucia tutti Luvumbo che deposita in rete con un morbido pallonetto di testa. Al 44’ Luvumbo cala il tris: riceve da Nandez, entra in area e di destro incrocia battendo il portiere. Importante la prestazione di Gaetano Oristanio. Nel primo tempo il giovane in prestito dall’Inter (e già in gol nell’ultima amichevole) sfiora anche il gol su assist si Augello dalla sinistra.