Il Cagliari vince al 123’! Il sostituto di Oristanio piega il Palermo

Si chiude ai supplementari Cagliari-Palermo, l’ultima partita di oggi per i trentaduesimi di Coppa Italia. Dopo lo 0-0 ai tempi regolamentari è 2-1 per i rossoblu: finale clamoroso, due gol oltre il 120’. In campo per 85’ il prestito Inter Oristanio.

FINALE ASSURDO – La prima partita di questi trentaduesimi di Coppa Italia che va ai supplementari se l’aggiudica il Cagliari all’ultimo secondo. Finisce 2-1 sul Palermo, con gol decisivo al 123’, dopo lo 0-0 ai tempi regolamentari. Gaetano Oristanio, prestito dall’Inter all’esordio in rossoblù, ha la prima occasione dei suoi al 16’ con un destro alto su assist di Leonardo Pavoletti. Poco dopo colpo di testa di Paulo Azzi respinto col braccio da Ales Mateju: è rigore, anche se dato dal VAR. Calcia Pavoletti al 23’, Mirko Pigliacelli intuisce e respinge con la ribattuta sulla quale si fionda lo stesso attaccante con Fabio Lucioni e la carambola manda il pallone sul palo. Nel recupero del primo tempo, al 46’ Boris Radunovic (già protagonista al 4’ su gran destro di Matteo Brunori) fa un miracolo su tiro di Claudio Gomes destinato sotto la traversa e al 49’ si ripete su una deviazione di Vaso Vasic. Ripresa con pochi spunti, fino al 94’ quando su angolo non tenuto da Radunovic un destro di Leonardo Mancuso finisce a lato. Si va così ai tempi supplementari, dove la sblocca al 100’ Andrea Dossena di testa su corner battuto sul primo palo. Male Pigliacelli nella circostanza, dopo che sull’azione precedente aveva salvato su Nicolas Viola. Succede di tutto nel recupero: al 121’ pareggia il Palermo con Edoardo Soleri, di testa su angolo. Sembra fatta per i rigori, ma al 123’ Alessandro Di Pardo (in campo dall’85’ per Oristanio) devia di destro un cross di Zito Luvumbo. Ai sedicesimi Cagliari con l’Udinese in Friuli.