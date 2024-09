Il Cagliari dà filo da torcere al Napoli ma alla fine crolla: poker incassato!

Il Napoli si porta avanti ma soffre a casa del Cagliari, poi nel finale capitalizza con altri tre gol. La sfida di Serie A termina 0-4.

PRIMO TEMPO – Anche il Napoli di Antonio Conte torna in campo dopo la sosta per le Nazionali, presentandosi all’Unipol Domus, a casa del Cagliari. La gara, valida per la quarta giornata di Serie A, inizia con un gioco equilibrato fra le due squadre, che partono con ritmi alti. Ad aprire le marcature sono gli azzurri, che al18′ mettono a segno lo 0-1: la conclusione dal limite dell’area è di Di Lorenzo ma l’ultimo tocco è di Mina, che devia il pallone e complica la vita a Scuffet. Lo svantaggio porta il Cagliari ad alzare i giri del motore e a rendersi pericoloso in più occasioni dalle parti di Meret. Poco prima della mezz’ora, al 27′, l’arbitro decide di interrompere la sfida a causa degli scontri fra le due tifoserie. Alcuni oggetti (tra cui petardi e fumogeni), infatti, sono stati lanciati sugli spalti e anche sul terreno di gioco. Dopo circa sei minuti la gara prosegue, vedendo il Cagliari concentrato alla ricerca del pareggio. Al 41′ Piccoli ci va vicinissimo con un colpo di testa che impegna Meret.

Cagliari-Napoli 0-3

FINALE – Il secondo tempo inizia allo stesso modo, col Napoli che soffre per quasi venti minuti di fronte a un Cagliari agguerrito. Al 56′, infatti, Meret di deve superare di fronte alla conclusione dalla lunga distanza di Marin che termina sulla traversa. La squadra di Conte, però, è brava a sfruttare le occasioni e al 66′ trova il raddoppio: Lukaku imbuca un buon pallone per Kvaratskhelia che si distende e di punta trova la porta. Il Cagliari ci mette del suo, facilitando la strada al Napoli: al 71′, infatti, Scuffet commette un grave errore in fase di impostazione, praticamente consegnando il pallone ai piedi di Kvaratskhelia. Il georgiano serve Lukaku, in posizione centrale, che non sbaglia lo 0-3. Nei minuti di recupero arriva anche il poker del Napoli: è Buongiorno a mettere il lucchetto alla sfida al 90+3′, segnando di testa sui risvolti di un calcio d’angolo il primo gol in azzurro.