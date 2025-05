Cagliari, sei titolari assenti a Napoli? Tanto vale non presentarsi!

Napoli è praticamente già in festa per lo scudetto e una grossa mano può dargliela il Cagliari, che sembra arrivare al Maradona senza ben sei titolari. Come mai?

TUTTO SCONTATO – A Napoli la scaramanzia è stata messa da parte ormai da almeno una settimana. Per i tifosi partenopei, che vedono la propria squadra avanti di un solo punto rispetto all’Inter, i festeggiamenti dello scudetto sono già iniziati. A quanto pare la sfida contro il Cagliari all’ultima giornata, in programma venerdì contemporaneamente a Como-Inter, è considerata pura formalità. A rendere il clima azzurro ancora più sereno sembra ci stia pensando direttamente la squadra di Davide Nicola, che potrebbe presentarsi allo Stadio Maradona addirittura senza ben sei titolarissimi.

Sei titolari del Cagliari ‘scompaiono’ magicamente: chi giocherà a Napoli?

ASSENZE FORZATE – L’ipotesi di vedere un Cagliari rimaneggiato è sempre più probabile. Ma il motivo non ha a che fare solo ed esclusivamente con gli infortuni, ed è questo che potrebbe provocare un giustificato malumore nell’Inter, diretta avversaria al titolo. Facendo il punto della situazione, infatti, viene fuori che Luvumbo, Mina e Luperto non saranno disponibili per via di problemi fisici. Il calciatore angolano ha subito un infortunio domenica scorsa, mentre gli altri due avevano disputato la sfida contro il Venezia appena rientrati dall’infermeria, stringendo i denti.

IPOTESI – A questi tre si aggiunge Gaetano, che è rimasto a riposo nell’allenamento di ieri per dei problemi al ginocchio. Non passa inosservato, però, il suo rapporto con Napoli, dal quale è arrivato in prestito al Cagliari, che lo ha riscattato recentemente. A questo si lega la presunta assenza anche di Caprile, che è ancora in prestito proprio dal club partenopeo. Se, infatti, i rossoblù dovessero perdere il portiere italiano conquisterebbe il trofeo con la squadra di Antonio Conte. Per questo sembra Sherri l’estremo difensore che viaggia verso la titolarità per i sardi venerdì. Anche Piccoli dovrebbe riposare, per una scelta tecnica che vede in vantaggio Pavoletti in attacco. Anche quest’ultimo conosce da vicino Napoli, ma lì c’è stato solo per sei mesi. Facendo la conta, a questo punto la domanda al Cagliari è lecita: vale la pena presentarsi al Maradona?