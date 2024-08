Cagliari, segnale da Serie A! L’attacco trascina in Coppa Italia

Il Cagliari vince e convince ai trentaduesimi di Coppa Italia, termina 3-1 la sfida contro la Carrarese. Attacco rossoblù gran protagonista.

SENZA INTOPPI – Il Cagliari non delude le aspettative e supera con sicurezza la Carrarese nei trentaduesimi di finale di Coppa Italia. La squadra di Davide Nicola ha imposto la propria superiorità sin dai primi minuti, portando a casa una vittoria per 3-1 e avanzando così ai sedicesimi di finale. Nonostante un tentativo di rimonta da parte della Carrarese, i rossoblù hanno saputo gestire la gara e chiudere i conti senza troppe difficoltà. Il Cagliari ha iniziato la partita con l’atteggiamento giusto, mostrando subito la propria intenzione di dominare. Al 33′, i padroni di casa hanno sbloccato il risultato grazie a un’azione ben orchestrata: Luperto, autore di una prestazione impeccabile, ha servito un assist perfetto per Roberto Piccoli, che ha battuto il portiere avversario con un tiro preciso. Gli uomini di Nicola non si sono accontentati e hanno continuato a spingere per trovare il raddoppio. Al 41′, Leonardo Pavoletti ha sfruttato un’occasione in area di rigore, insaccando la palla con un colpo di testa che non ha lasciato scampo al portiere della Carrarese. Il 2-0 a fine primo tempo ha messo in chiaro la differenza di livello tra le due squadre.

Cagliari in controllo della partita, terzo gol e vittoria!

SECONDO TEMPO – Nella ripresa la Carrarese prova a riaprire la partita, dimostrando di non voler uscire dalla competizione senza lottare. Al 55′, Panico ha accorciato le distanze. Ma la risposta del Cagliari non si è fatta attendere. Al 71′, i rossoblù hanno chiuso definitivamente la partita sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Dopo una deviazione di testa di un compagno, Prati si è trovato nel posto giusto al momento giusto e ha realizzato il tap-in vincente a pochi passi dalla porta. Il gol, inizialmente controllato dal VAR per una possibile irregolarità, è stato convalidato, confermando il 3-1 finale.