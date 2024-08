Cagliari-Roma, altro pari in Serie A! Bene solo un tempo

Cagliari-Roma termina sul punteggio di 0-0 alla prima giornata di Serie A. Una partita in cui la squadra allenata da Daniele De Rossi non è riuscita a concretizzare la superiorità tecnica in campo.

ALTRO PAREGGIO – Altro pareggio e altro 0-0 in questa prima giornata di Serie A. C’era grande attesa per l’esordio dei nuovi acquisti, in particolare Matìas Soulé e Artem Dovbyk. L’ucraino è stato il più incisivo tra i nuovi arrivati. L’ex attaccante del Girona ha mostrato subito di poter essere un elemento di spicco nella squadra, sfiorando il gol in più occasioni. La sua capacità di crearsi spazio in area avversaria e la sua pericolosità nei colpi di testa hanno messo in difficoltà la difesa del Cagliari. L’episodio più clamoroso del match arriva al 75° minuto, quando un colpo di testa di Dovbyk su assist di Paulo Dybala colpisce la traversa, lasciando con il fiato sospeso i tifosi giallorossi. Dall’altra parte, il Cagliari ha cercato di arginare le avanzate romaniste con una difesa compatta e ben organizzata, ma non è riuscito a costruire vere e proprie azioni pericolose.

Cagliari-Roma 0-0

Nonostante l’evidente differenza di valori in campo, il risultato finale resta sullo 0-0, un punteggio che lascia più amaro in bocca alla Roma. La prima giornata si chiude dunque con un punto per entrambe le squadre, con la Roma che esce dal campo con la consapevolezza di dover ancora migliorare.