Anche il Cagliari riprende: definiti i test per Nainggolan e compagni

Il Cagliari era una delle (non tante) squadre di Serie A che non avevano ancora definito la ripresa delle attività. La squadra di Zenga ha appena annunciato le modalità: prima i test per Nainggolan e compagni.

IL RITORNO – “Il Cagliari Calcio comunica che nella giornata di lunedì 11 maggio presso il Centro sportivo di Assemini i calciatori della prima squadra, lo staff tecnico e alcuni giocatori della Primavera verranno sottoposti al tampone molecolare e test sierologici: gli esami verranno effettuati dal personale sanitario dell’Ats Sardegna, alla presenza dello staff medico del Club.

Nei giorni a seguire, inoltre, i calciatori effettueranno le visite cardiologiche presso il centro medico Korian di Quartu Sant’Elena”.

Fonte: CagliariCalcio.com