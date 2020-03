Cagliari, posticipata la ripresa degli allenamenti. Zenga in quarantena

Zenga, nuovo allenatore del Cagliari, è in quarantena preventiva. Non ha sintomi da Coronavirus, ma essendo stato di recente in quelle che fino a lunedì scorso erano zone rosse, per effetto di una misura della Regione Sardegna, deve stare fermo. Per questo i rossoblù rinviano la ripresa annunciata in precedenza (vedi articolo).

STOP ALLUNGATO – “Il Cagliari Calcio comunica che gli allenamenti della prima squadra riprenderanno sabato 21 marzo. Saranno comunque previste sessioni differenziate per gli atleti che stanno seguendo percorsi di recupero.

Anche la squadra Primavera riprenderà gli allenamenti il 21 marzo”. Oltre a Walter Zenga si trovano in quarantena preventiva anche il presidente Tommaso Giulini e il direttore sportivo Marcello Carli.

Fonte: CagliariCalcio.com