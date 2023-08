Cagliari, un possibile forfait con l’Inter? Parla Ranieri in conferenza

Il Cagliari affronterà l’Inter, in casa, alla seconda giornata di campionato per la stagione 2023/24. Un giocatore potrebbe rischiare il forfait: parla Claudio Ranieri in conferenza stampa.

POSSIBILE FORFAIT − L’Inter alla seconda giornata di Serie A affronterà il Cagliari in Sardegna. Per la preparazione del club sardo ha parlato in conferenza stampa Claudio Ranieri. Le parole del tecnico anche sulle condizioni di un giocatore in particolare: «Il lavoro che stiamo svolgendo è ottimo, sono molto soddisfatto. Il vero neo sono gli infortuni di Rog, Lapadula e Mancosu, sui quali non potevamo fare nulla e ci dispiace tantissimo. Per Jankto invece è diverso e ci sono novità. Lui è un generoso che ho preso subito per il Cagliari proprio per questo, a Olbia ha sentito un fastidio e avrebbe voluto continuare, gli ho detto di fermarsi immediatamente per non rischiare e presto lo avremo in gruppo». Resta perciò da comprendere se recupererà in tempo per la gara contro i nerazzurri. Seguiranno novità.