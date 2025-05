Il Cagliari perde pezzi per Napoli: un ex operato e un big verso il forfait

Due tegole non banali per il Cagliari in vista della sfida contro il Napoli. Nicola non avrà di sicuro un ex azzurro e rischia seriamente di non avere probabilmente il suo giocatore migliore.

DOPPIA TEGOLA – Antivigilia tutta in salita per il Cagliari, in vista della partita contro il Napoli di venerdì 23 al Diego Armando Maradona. Davide Nicola, che domani parlerà in conferenza stampa alle 12.15, non avrà sicuramente Gianluca Gaetano. Come si legge sul comunicato del club: “Gaetano è stato sottoposto ad intervento chirurgico in artroscopia per la lesione del menisco laterale del ginocchio sinistro”. Ovviamente ritornerà la prossima stagione. Ma non è la sola tegola di oggi per il tecnico dei sardi: l’angolano Zito Luvumbo non si è allenato a due giorni dalla partita contro il Napoli. Quindi, se anche domani non si allenerà, di sicuro non sarà presente al Diego Armando Maradona. Questa partita verrà osservata anche dall’Inter, che in contemporanea giocherà al Sinigaglia contro il Como.

Il Napoli si avvicina allo scudetto anche per un Cagliari rimaneggiato

SUL VELLUTO – Napoli-Cagliari, il cui secondo tempo verrà trasmesso in chiaro sulle reti Rai, si avvia a diventare una passerella vera e propria per la squadra di Antonio Conte. D’altronde, l’Inter si è giocata lo scudetto nella penultima giornata, sprecando i due vantaggi avuti contro la Lazio. Il distacco, seppur misero, sarà probabilmente fatale per i nerazzurri, che non riusciranno a bissare il titolo vinto lo scorso anno.