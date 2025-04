Cagliari, solo un pari prima dell’Inter: all’Empoli non basta Esposito!

Prima di sfidare l’Inter, il Cagliari passa dall’Empoli. La sfida salvezza termina con un pareggio (0-0) che rende sempre più complicata la situazione degli azzurri.

PRIMO TEMPO – Il Cagliari scende sul campo dell’Empoli per la gara della trentunesima giornata di Serie A, che precede quella contro l’Inter in programma il prossimo sabato. Lo scontro salvezza allo Stadio ‘Carlo Castellani’ vede un sostanziale equilibrio tra le due squadre, con i padroni di casa però più propositivi in fase offensiva. Il merito è anche di Sebastiano Esposito, attaccante di proprietà dell’Inter che continua a fare molto bene nella squadra di Roberto D’Aversa. Il classe 2002 si mette in mostra già al 6′, quando fornisce un bellissimo assist a Cacace che però sceglie di rimettere in mezzo il pallone piuttosto che mirare alla porta da un’ottima posizione. Al 24′ il Cagliari viene salvato dal suo portiere. Henderson, infatti, parte dalla bandierina e stupisce tutti calciando direttamente in porta: Caprile riesce ad evitare il gol. Al 31′ Esposito semina il panico tra gli avversari con una giocata pazzesca: alla fine Mina riesce a fermare il giovane dell’Empoli.

Empoli-Cagliari 0-0

SECONDO TEMPO – Le due squadre vanno a riposo sul risultato di 0-0, ma alla ripresa è ancora l’Empoli ad avere maggiori chance. Al 62′ ci prova Sambia, che sfrutta una punizione dalla distanza: la conclusione sfiora il pallo. Pochi minuti dopo, al 65′, è ancora Cacace a rendersi pericoloso ma Caprile è bravo a respingere il tiro. Problemi, poi, per uno degli uomini di D’Aversa al 70′: Kouamé atterra male ed è costretto a lasciare il campo dolorante. Poche occasioni, poi, nel finale con le due formazioni che, anche con forze fresche in campo, non riesco a sbloccare la sfida. Il match si chiude così sul risultato definitivo di 0-0: un pareggio di cui si accontenta il Cagliari ma che fa molto male all’Empoli, scivolata al terzultimo posto a 24 punti.

5 diffidati: Deiola, Marin, Mina, Obert e Piccoli.