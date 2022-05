Cagliari, panchina Mazzarri traballa. Un ex Inter per i rossoblù?

Walter Mazzarri in bilico sulla panchina del Cagliari. Il club sardo pensa a un cambio di allenatore: un’ipotesi porterebbe a un ex giocatore dell’Inter.

IPOTESI – Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio tramite il proprio sito, Walter Mazzarri sarebbe a rischio esonero. Due sarebbero le opzioni per sostituire l’ex allenatore dell’Inter. Una interna, vale a dire Alessandro Agostini, ex giocatore rossoblù e oggi allenatore della Primavera. Un’ipotesi che a breve potrebbe essere approfondita. L’altra sarebbe Walter Zenga, ex tecnico dei sardi ed ex portiere nerazzurro. Per ora non ci sarebbero stati contatti diretti tra le parti, ma quest’ultima ipotesi resterebbe comunque viva.

Fonte: GianlucaDiMarzio.com