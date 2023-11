Cagliari on fire! Viola e Zappa firmano la vittoria sul Genoa

Il Cagliari vince con il risultato di 2-1 la partita contro il Genoa al’Unipol Domus. Settimana perfetta per Claudio Ranieri tra campionato e Coppa Italia.

SOLO VITTORIE – Il Cagliari fa tre su tre in settimana. Vittoria per 2-1 con il Genoa all’Unipol Domus, seconda consecutiva in campionato dopo la clamorosa rimonta sul Frosinone. Sei punti di fondamentale importanza per la salvezza, i sardi sono finalmente fuori dalle ultime tre in classifica. Succede tutto nel secondo tempo quest’oggi. La sblocca il neo-entrato Nicolas Viola su assist del giocatore di proprietà dell’Inter Gaetano Oristanio. Pareggia tre minuti dopo Alfred Gudmunsson, ma non basta per un risultato positivo. Andrea Petagna appoggia al 69′, Gabriele Zappa dall’esterno tira sul primo palo e mette alle spalle di Josep Martinez. Settimana perfetta per il Cagliari che si conferma anche in seguito alla qualificazione in Coppa Italia ottenuta ai danni dell’Udinese in trasferta.