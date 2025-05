Cagliari a Napoli senza due ex: convocato un ‘parente’ di… Barella

Il Cagliari domani in campo a Napoli in un match che interesserà da vicino anche l’Inter. Non ci saranno due ex tra le fila dei sardi, mentre convocato un giocatore molto caro a Nicolò Barella.

CAGLIARI DI SCENA A NAPOLI – Tra 24 ore si deciderà definitivamente lo scudetto: il Napoli ospita il Cagliari al Diego Armando Maradona, mentre l’Inter sarà ospite sul campo del Como (diramata la lista dei 26 convocati). A proposito del match si giocherà al Maradona, Davide Nicola, allenatore dei sardi, ha appena diramato la lista dei giocatori convocati. Oltre a Mattia Caprile, portiere di proprietà del Napoli, e all’ex Gianluca Gaetano, non saranno del match né l’altro ex Leonardo Pavoletti e né l’esterno Mattia Felici. C’è in lista Nadir Zortea, che però rimane in forte dubbio e potrebbe anche non giocare. La novità però si chiama Alessandro Vinciguerra, ragazzo della Primavera sarda che Nicolò Barella conosce molto bene.

Il Cagliari gioca a Napoli, con l’Inter e Barella in ascolto

PARENTE IN CAMPO – Vinciguerra è infatti il fidanzato della sorella di Barella. Il centrocampista dell’Inter, sicuramente, avrà fatto una telefonata in questi giorni al giovane giocatore, che probabilmente verrà buttato nella mischia da Nicola. L’allenatore dei sardi potrebbe dare spazio a diversi Primavera, visto che il Cagliari si è già salvato. Inoltre, Barella ha assistito da vicino alla vittoria della Coppa Italia Primavera da parte del Cagliari di Vinciguerra, dove lo stesso cognato del centrocampista nerazzurro ha segnato contro il Milan.