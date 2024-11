Un Cagliari-Milan clamoroso, un ex Inter beffa Fonseca due volte!

Finisce 3-3 Cagliari-Milan in Sardegna. Una partita pazzesca, con doppietta di un ex Inter come Zappa. Fonseca pareggia.

SCHERZETTO NERAZZURRO – All’Unipol Domus di Cagliari, i sardi ospitano il Milan, che in settimana ha battuto il Real Madrid al Bernabeu per 3-1. I sardi giocano senza un uomo chiave in difesa come Mina, espulso insieme ad Adopo nell’ultima uscita contro la Lazio di Baroni. Nel Milan, manca per un problema alla testa Alvaro Morata. Fonseca in avanti sceglie il baby Camarda. Il match si sblocca subito, dopo due minuti, con Zortea che sfrutta un corner per portare in vantaggio i suoi. Il pari del Milan non si fa attendere più di tanto e arriva con Leao, che sfrutta il servizio di Reijnders per fare 1-1. Il Cagliari però non molla e sfiora il gol due volte: prima lo fa con Piccoli, ma annullato per fuorigioco, e poi ci va vicinissimo con il colpo di testa di Zortea. Super Maignan a parare. Pochi secondi dopo, al 40′, Leao trova il raddoppio sfrecciando in volata e saltando anche il portiere Sherri per il 2-1. Nel finale, il Cagliari si vede annullare un altro gol, stavolta di Viola, che tocca ingenuamente sul tiro di Zappa. Nella ripresa, i sardi escono bene e al 53′ trovano il pari con l’ex Inter Zappa, che sfrutta un errore di Fofana. Al 68′, però, il Milan si riporta in vantaggio con il neo-entrato Abraham. Ma il Cagliari merita tantissimo, quantomeno il pareggio, che arriva all’89’ con una perla ancora di Zappa. Un 3 a 3 clamoroso!

Cagliari-Milan 3-3

2′ Zorteta, 15′ e 40′ Leao, 53′ e 89′ Zappa