Cagliari-Inter, al via la vendita dei biglietti ma non per il settore ospiti

Cagliari-Inter sarà il match della 37esima giornata di campionato. La società sarda ha definitivo la guida per l’avvio della vendita dei biglietti. Nessuna novità ancora per il settore ospiti

AL VIA LA VENDITA − Domenica 15 maggio ci sarà Cagliari-Inter, penultima giornata di campionato. Per i nerazzurri è quasi l’ultima spiaggia in relazione alla volata Scudetto. Il Cagliari ha comunicato l’avvio della prima fase di vendita dei biglietti: “Questa prima fase sarà dedicata ai possessori dei mini abbonamenti o di un tagliando per le partite giocate con il Sassuolo e/o l’Hellas Verona, che potranno inoltre acquistare il proprio biglietto ad un prezzo speciale grazie alla Tariffa Rossoblù: 15€ in Curva Nord e Sud, 30€ nei Distinti e 45€ in Tribuna. La Tariffa Rossoblù resterà valida – sino ad esaurimento posti – anche durante la vendita libera che avrà inizio a partire da venerdì 13 (ore 10). Sarà attiva anche una promozione rivolta agli Under 18, che potranno acquistare un biglietto a 10€ in tutti i settori dello stadio e usufruire della prelazione se in possesso di un mini abbonamento o di un tagliando per le gare con Sassuolo e/o Hellas Verona. I biglietti possono essere acquistati online sul circuito TicketOne, nel ticket service di Piazza L’Unione Sarda (aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20; sabato e domenica, chiuso) o presso le ricevitorie autorizzate”.

NESSUNA NOVITÀ − Quanto alla vendita dei biglietti per il settore ospiti di Cagliari-Inter ancora nessuna novità. Come scritto alcuni giorni fa ci sarebbe un’indagine in corso (vedi articolo). Rimane l’attesa di una nuova determina dell’ONMS.

Fonte: Cagliaricalcio.com