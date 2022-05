Cagliari-Inter, lavoro rossoblù sotto gli occhi di Giulini: terapie per uno

Cagliari-Inter è la sfida valevole per la trentasettesima giornata di campionato, in programma domenica alle ore 20.45 (vedi articolo su possibile variazione di orario). La squadra rossoblù, affidata a mister Agostini, ha lavorato oggi sotto gli occhi di Giulini. Terapie per uno

SCINTILLE – Cagliari-Inter è la sfida in programma alla penultima giornata di campionato alla Sardegna Arena con fischio d’inizio fissato alle ore 20.45 di domenica 15 maggio. I rossoblù, reduci dall’1-1 con la Salernitana, hanno un assoluto bisogno di vincere per poter sperare nella salvezza. Anche i nerazzurri di Simone Inzaghi hanno un solo risultato a disposizione per quanto riguarda l’obiettivo scudetto che vede il Milan a +2 a due giornate dalla fine.

TERAPIE PER UNO – La squadra rossoblù, affidata ad Alessandro Agostini, ha lavorato anche oggi in vista della partita con l’Inter sotto gli occhi attenti del presidente Tommaso Giulini. Dopo un’attivazione muscolare in palestra, la squadra divisa in due gruppi ha svolto una serie di esercitazioni tattiche dedicate alle due fasi, quella offensiva e difensiva. A seguire una partitella su campo ridotto. Nahitan Nandez ha proseguito le terapie.