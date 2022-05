Cagliari-Inter, ex arbitro Chiesa: «Gol Skriniar annullato, regole dicono…»

Intervenuto su Calciomercato.com nello spazio a lui riservato, l’ex arbitro internazionale Massimo Chiesa ha analizzato la direzione arbitrale di Daniele Doveri in Cagliari-Inter, trentasettesima giornata del campionato di Serie A.

MOVIOLA – Queste le parole dell’ex arbitro internazionale Massimo Chiesa sulla direzione arbitrale di Daniele Doveri in Cagliari-Inter, trentasettesima giornata del campionato di Serie A. “Doveri (Var: Di Bello) 6,5

“Altra grande partita, dal coefficiente di difficoltà elevatissimo. Giusto annullare il gol a Skriniar perché il pallone finisce sul braccio: le regole dicono che questi gol non sono da convalidare. In occasione del gol di Darmian non ho visto cariche da parte del giocatore nerazzurro, tutto regolare“.

Fonte: Calciomercato.com – Francesco Guerrieri