Cagliari-Inter, Di Francesco recupera Simeone ma non sarà titolare

Di Francesco Cagliari

Cagliari-Inter, Di Francesco ritrova Giovanni Simeone che nella giornata di ieri ha svolto parte dell’allenamento con i compagni (vedi articolo) ma al suo posto ci sarà ancora una volta Leonardo Pavoletti (QUI la sua intervista ieri).

IN ATTACCO – Cagliari-Inter si giocherà domenica alle 12:30. I nerazzurri allenati da Antonio Conte torneranno a giocare in Serie A dopo l’eliminazione in UEFA Champions League. La squadra allenata da Di Francesco dal canto suo, dopo tre partite vorrebbe ritrovare la vittoria. Nonostante il recupero di Giovani Simeone, il tecnico dovrà comunque affidarsi ancora una volta su Leonardo Pavoletti, tornato al gol contro lo Spezia dopo il grande infortunio. L’attaccante argentino ieri ha svolto parte dell’allenamento con il resto del gruppo, ma non dovrebbe essere rischiato in vista della sfida casalinga contro i nerazzurri. Il centravanti italiano invece, all’Inter ha segnato ben tre gol in carriera, e soprattutto tutto di piede e non di testa: sua abilità più grande.