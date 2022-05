Cagliari-Inter cambia orario? Possibile contemporaneità con il Milan – SM

L’Inter questa sera gioca la finale di Coppa Italia contro la Juventus all’Olimpico di Roma. I nerazzurri poi, una volta archiviata, andranno a Cagliari per la prossima partita di Serie A. La sfida è alle 20:45 ma è possibile un anticipo alle 15.

VARIAZIONE – L’Inter questa sera si gioca il secondo trofeo dell’anno contro la Juventus: la Coppa Italia. L’attenzione però è anche sul prossimo appuntamento dei nerazzurri contro il Cagliari domenica alle 20:45. Secondo quanto scrive SportMediaset però questo match potrebbe subire una variazione non indifferente. La partita infatti potrebbe essere anticipata alle 15, in contemporanea con Milan-Atalanta. Non solo l’Inter però, anche le sfide salvezza sarebbero giocate in contemporanea con lo spostamento di Empoli-Salernitana alla domenica.

Fonte: SportMediaset