Cagliari-Inter, adrenalina a mille: ostacoli, stati d’animo e un solo obbligo

Cagliari-Inter può significare tante cose sia per i rossoblù che per i nerazzurri, ma anche per il Milan capolista che alle ore 18.00 scende in campo a San Siro con l’Atalanta. A prescindere dal risultato dei rossoneri, la squadra di Inzaghi ha un solo risultato a disposizione per tenere accesa una flebile fiammella scudetto

OBBLIGO – Cagliari-Inter si preannuncia una sfida ad alto tasso adrenalinico. Da una parte la squadra sarda in piena lotta salvezza e dall’altra la squadra nerazzurra reduce dal trionfo in Coppa Italia e determinata a tenere viva la fiammella scudetto fino all’ultima giornata. Per farlo però bisogna scendere in campo nel medesimo modo sia che il Milan vinca, perda o pareggi con l’Atalanta. Non sarà semplice perché si tratta di emozioni e stati d’animo differenti e soprattutto un Cagliari in piena lotta salvezza sarà un ulteriore ostacolo. Un altro fattore da tenere in considerazione è la fisiologica stanchezza degli uomini di Simone Inzaghi che hanno speso tantissimo nella finale di Coppa Italia con la Juventus, finita ai tempi supplementari. Il tecnico interista si affiderà ai fedelissimi, con un unico dubbio in attacco (vedi articolo). Come detto in precedenza, lo stato d’animo dell’Inter dipenderà dal risultato del Milan. Ciò che non cambia è l’obbligo della vittoria.