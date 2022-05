Cagliari, inizia la preparazione vista Inter: terapie per un giocatore

Inizia la settimana di lavoro del Cagliari in vista della gara contro l’Inter in programma domenica sera, ore 20.45. Terapie per Nahitan Nandez.

PREPARAZIONE – Dopo il pareggio all’ultimo respiro contro la Salernitana, in casa Cagliari è iniziata oggi la settimana di preparazione che porterà alla sfida di domenica contro l’Inter. Attivazione tecnica ed esercizi dedicati alla parte atletica, per poi passare a possesso palla e partitella di chiusura. Questo il programma della squadra di Agostini, con Nahitan Nandez assente per svolgere terapie. La prossima sessione di allenamento è in programma domani al mattino.